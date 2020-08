Wurde Khedira der Roma angeboten?

Sami Khedira soll vor Tagen darüber benachrichtigt worden sein, Juventus Turin spätestens bis zum 5. Oktober verlassen zu müssen. Angeblich hat ihn der ewige Meister Italiens dem AS Rom angeboten.

Fünf Jahre hielt die Kooperation zwischen Juventus Turin und Sami Khedira. Der Stuttgarter mit tunesischem Hintergrund soll bereits darüber informiert worden sein, dass er den Klub in diesem Sommer verlassen muss – wenn nötig gegen Zahlung einer Abfindung.

Heisst im Umkehrschluss allerdings nicht, dass er Italien den Rücken zudreht. Im Gegenteil: Dem “Corriere dello Sport” zufolge wurde Khedira von Juve proaktiv beim AS Rom angeboten. Weitere Informationen über Verhandlungsstand oder Ähnliches werden allerdings nicht bekannt.

Zwei Blessuren hatten den 33-Jährigen nahezu die komplette Saison ausser Gefecht gesetzt. Nur 18 Pflichtspiele stehen in der Datenbank des ehemaligen deutschen Nationalspielers, dessen Vertrag in Turin in einem Jahr ausläuft.

aoe 26 August, 2020 17:02