Zaniolo-Wechsel zu Juventus noch diese Woche fix?

Nicolo Zaniolo steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel von der AS Rom zu Juventus. Der Deal könnte noch diese Woche fix sein.

Mit einem Transfer von der AS Rom zu Juventus wird Nicolo Zaniolo schon seit geraumer Zeit in Verbindung gebracht. Nun könnte aus den Spekulationen bald Realität werden. Wie der italienische Reporter Alfredo Pedullà berichtet, könnte der Wechsel noch bis Donnerstag über die Bühne gehen. Eine Leihe stehe im Raum, worauf eine Kaufpflicht in Höhe von 50 Mio. Euro greifen dürfte.

Zaniolo wechselte 2018 von Inter Mailand zur Roma und absolvierte bis dato 111 Pflichtspiele (22 Tore) für die Giallorossi.

adk 5 Juli, 2022 10:04