Ciro Immobile denkt über Rücktritt aus Nationalelf nach

Ciro Immobile denkt offenbar über einen Rücktritt aus der italienischen Nationalmannschaft nach.

Der 32-Jährige ist einer der Sündenböcke für Italiens Scheitern in der WM-Qualifikation. Seine Leistungen wurden heftig kritisiert. “La Repubblica” berichtet nun, dass Immobile über einen Rücktritt aus der Squadra Azzurra nachdenkt. Der 32-Jährige sieht für sich nach der gescheiterten WM-Quali demnach keine Zukunft mehr im Team.

Bevor er seine finale Entscheidung trifft, will er aber noch ein Gespräch mit Roberto Mancini führen. Bei seinem Klub Lazio trifft der Torjäger weiterhin am Laufmeter. Im Trikot der Nationalelf läuft es ihm aber schon eine Weile nicht mehr nach Wunsch. Er gehörte im vergangenen Jahr zwar zum Europameister-Team, traf dort in der K.o.-Phase aber kein einziges Mal.

psc 13 April, 2022 10:52