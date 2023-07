Lazio verlängert mit Flügelflitzer Pedro

Der spanische Flügelstürmer Pedro bleibt Lazio weiterhin erhalten.

Der 35-jährige Angreifer hat seinen Kontrakt verlängert, wie die Römer mitteilen. Pedro ist einer der wenigen Spieler, die einen direkten Wechsel von der AS Roma zu Stadtrivale Lazio tätigten. Dies war 2021 der Fall. Seither nimmt er bei den Biancocelesti eine wichtige Rolle ein und kann mit ihnen in der neuen Spielzeit in der Champions League spielen.

Pedro macht klar, dass er seine Profikarriere gerne auch bei Lazio beenden würde.

psc 25 Juli, 2023 17:25