Milinkovic-Savic: “Würde nichts an meiner Karriere ändern”

Seit einigen Jahren wird Sergej Milinkovic-Savic (26) mit einem Vereinswechsel in Verbindung gebracht. Auch in diesem Sommer wird es wieder heiss um den Superstar von Lazio Rom. Nach Abschied hört sich sein neuestes Statement allerdings nicht an.

Diese Worte klingen nicht nach Abschied. “Ich würde nichts an meiner Karriere ändern, ich bin glücklich mit dem, was ich gemacht habe”, sagte Sergej Milinkovic-Savic gegenüber den Vereinsmedien von Lazio Rom. “Ich mag es, meine Entscheidungen sorgfältig abzuwägen und habe gelernt, dass es nicht gut ist, Dinge zu überstürzen. Ich hoffe, dass ich meine Karriere beenden kann und mir sagen kann, dass ich alles tun konnte, was ich wollte.”

Milinkovic-Savic ist aufgrund seiner anhaltend starken Leistungen Dauergast in der Gerüchtebörse. Im kommenden Sommertransferfenster dürfte wieder eifrig über den serbischen Nationalspieler mit spanischen Wurzeln spekuliert werden. Selbst macht Milinkovic-Savic aber nicht den Eindruck, dass er sich verändern möchte. Sein Vertrag ist ohnehin noch bis 2024 datiert.

Nahezu allen europäischen Topklubs wird regelmässig Interesse an einer Zusammenarbeit nachgesagt. Real Madrid, Manchester United oder auch Paris Saint-Germain werden es in einigen Wochen aber wohl erneut vergeblich versuchen.

aoe 17 April, 2021 15:58