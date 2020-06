Neuer Vertrag: Lazio wohl einig mit Immobile

Vier Jahre stürmt Ciro Immobile bereits für Lazio Rom. Daran wird sich wahrscheinlich auch in den kommenden Spielzeiten nichts ändern. Der Goalgetter soll schon bald einen Langfristvertrag paraphieren.

Ciro Immobile hat Lazio Rom offenbar eine Zusage für weitere Jahre in der Ewigen Stadt gegeben. Wie die römische Tageszeitung “Il Tempo” berichtet, hat der Torjäger dem Angebot zur Vertragsverlängerung zugestimmt und bindet sich in Kürze bis 2025 an die Biancocelesti.

Weiter heisst es, dass Immobile zukünftig mit vier Millionen Euro pro Saison alimentiert werde. Die Summe könnte mittels variablen Zahlungen ansteigen. Bei Vertragsende wäre Immobile somit 35 Jahre alt – womöglich beendet er dann seine Karriere.

Der ehemalige BVB-Stürmer erzielte in dieser Saison bereits 27 Tore in 26 Spielen und führt damit die Rangliste der besten Torjäger der Serie A vor Superstar Cristiano Ronaldo (22 Spiele/21 Tore) und Romelu Lukaku (25/17) an.

aoe 13 Juni, 2020 17:10