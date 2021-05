Fix: Torjäger Gervinho wechselt in die Türkei

Der ivorische Stürmer Gervinho läuft in der kommenden Saison in der türkischen Süper Lig auf.

Wie Trabzonspor, der Tabellenvierte der abgelaufenen Saison, bekanntgibt, unterschreibt der 33-jährige Angreifer einen Vertrag für zwei Spielzeiten. In den letzten drei Jahren lief Gerviho in der Serie A für Parma auf. Neben ihm verpflichtet Trabzonspor auch den brasilianischen Rechtsverteidiger Bruno Peres von der AS Roma. Der 31-Jährige unterzeichnet für drei Jahre

psc 26 Mai, 2021 17:45