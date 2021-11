Ex-Juve-Coach Andrea Pirlo bei zwei Serie A-Klubs im Gespräch

Der frühere Juve-Trainer Andrea Pirlo könnte schon bald bei einem neuen Serie A-Verein unterkommen. Gleich zwei Klubs sind derzeit konkret im Gespräch.

Nach nur einem Jahr musste der 42-Jährige seinen Hut in Turin im Sommer wieder nehmen. Nun schielt er laut dem italienischen Journalisten Daniele Longo auf ein Engagement beim FC Genua oder bei Sampdoria. Bei beiden Vereinen stehen die aktuellen Trainer aufgrund von mässigen Resultaten in dieser Saison unter Druck und in der Kritik. Pirlo soll eine Option sein.

Derzeit steht er noch auf der Lohnliste bei Juve, da sein Vertrag dort noch weitergelaufen wäre. Möglich, dass er aber bald über einen neuen Job verfügt.

psc 3 November, 2021 15:59