Ex-Real- und PSG-Profi Jesé unterschreibt bei Sampdoria

Der spanische Angreifer Jesé hat einen neuen Klub gefunden. Der 29-Jährige unterschreibt bei Sampdoria.

Damit wird der frühere Profi von Real Madrid und Paris St. Germain bereits in der vierten europäischen Spitzenliga aktiv. Einzig in der Bundesliga lief er bisher nicht auf. Erst Mitte Januar hatte Jesé seinen bis dahin bestehenden Vertrag beim türkischen Klub Ankaragücü aufgelöst. Ab sofort läuft er mindestens bis Saisonende in Genua auf.

psc 10 Februar, 2023 11:48