Juve findet neuen Sturmpartner für Ronaldo

Juventus ist auf der Suche nach einem neuen Sturmpartner für Cristiano Ronaldo offenbar fündig geworden: Der 37-jährige Sampdoria-Angreifer Fabio Quagliarella soll kommen.

Wie Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, würde der Routinier gerne noch einmal für Juve auflaufen, wo er in der Saison 2010/11 bereits per Leihe aktiv war. Gemeinsam mit Ronaldo könnte Quagliarella das “älteste Sturmduo” Europas bilden. Zusammen kämen sie auf stolze 74 Jahre. Ein negativer Faktor ist dieses Alter aber nicht. Im Gegenteil: CR7 erzielte in der Serie A in dieser Spielzeit bereits 14 Treffer, der Sampdoria-Stürmer kommt in 14 Spielen auf sieben Tore.

Noch ist aber nichts fix: Offenbar gibt es Unstimmigkeiten bezüglich des Vertragswerks. Juve möchte Quagliarella nur bis Saisonende binden, der Stürmer beharrt aber auf einen Vertrag bis 2022, zumal man ihm bei Sampdoria bereits zugesichert hat, den im Juni auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison zu verlängern, falls er bleibt. Der Klub fordert ausserdem eine Ablöse in Höhe von 1 Mio. Euro, worüber man in Turin auch nicht begeistert sein soll.

Dennoch hält sich Sampdoria bereits nach möglichem Ersatz um: Sam Lammers (Atalanta) und Patrick Cutrone (Fiorentina) stehen im Fokus.

psc 6 Januar, 2021 09:54