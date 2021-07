Milan schielt auf dänischen EM-Star Mikkel Damsgaard

Nach dem ablösefreien Abgang von Hakan Calhanoglu sucht Milan eine neue Offensivkraft. Im Fokus steht unter anderem der dänische EM-Teilnehmer Mikkel Damsgaard.

Der 20-jährige Offensivspieler sorgt an der Endrunde für mächtig Furore und hat sich in der Stammelf Dänemarks etabliert. Damsgaard spielt bereits in der Serie A, wechselte er doch im vergangenen September von seinem Stammverein Nordsjaelland zu Sampdoria. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2024. Laut “tuttosport” ist ein neuerlicher Wechsel in diesem Sommer aber nicht ausgeschlossen, falls Milan tatsächlich ernst macht.

Ein weiterer Kandidat bei den Rossoneri ist Josip Ilicic. Der 33-jährige Slowene geht bei Atalanta in sein letztes Vertragsjahr. Ablösetechnisch wäre der Routinier einiges günstiger als Damsgaard.

psc 1 Juli, 2021 11:58