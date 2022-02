Perfekt: Sebastian Giovinco ist zurück in der Serie A

Der italienische Stürmer Sebastian Giovinco ist nach sieben Jahren wie angekündigt zurück in der Serie A.

Der 35-jährige Angreifer unterzeichnet bei Sampdoria einen Vertrag bis Saisonende. Giovinco war zuletzt in Saudi-Arabien und davor in der MLS bei Toronto tätig. In Italien lief der 23-fache Nationalspieler einst für Juventus und Parma auf.

📄 | OFFICIAL#Giovinco è blucerchiato: contratto fino al 30 giugno 2022. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 9, 2022

psc 9 Februar, 2022 13:42