Schweizer Trainer Marco Giampaolo bei Sampdoria entlassen

Der in Bellinzona gebürtige Marco Giampaolo muss seinen Trainerposten bei Sampdoria nach neun Monaten räumen.

Der 55-Jährige übernahm den Posten zu Beginn dieses Jahres. In dieser Saison resultierten aus acht Ligaspielen nur zwei Unentschieden und sechs Niederlagen. Einzig in der Coppa Italia konnte Sampdoria einen Sieg einfahren. Für Giampaolo endet somit die Zeit in Genua.

Als mögliche Nachfolger werden Claudio Ranieri und Roberto D’Aversa gehandelt.

📄 | OFFICIAL U.C. #Sampdoria: comunicato stampa del 2 ottobre 2022. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) October 2, 2022

psc 3 Oktober, 2022 10:05