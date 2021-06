Zwei Serie A-Klubs jagen Freiburg-Profi Vincenzo Grifo

Vincenzo Grifo zählt zwar nicht zum italienischen EM-Kader, hat für das Land seiner Eltern aber bereits sechs Länderspiele bestritten. In der Serie A spielte der Freiburg-Profi trotzdem noch nie. Jetzt zeigen zwei Klubs Interesse.

Die AC Fiorentina und Sampdoria haben Medienberichten zufolge über Vermittler Kontakt zum 28-jährigen Mittelfeldspieler hergestellt. Grifo spielt seit Anfang 2019 (wieder) für den SC Freiburg und ist dort ein Leistungsträger. Ein Wechsel in diesem Sommer ist aber nicht ganz ausgeschlossen. Neben den zwei Serie A-Klubs sollen auch Bundesliga-Konkurrenten ein Auge auf den Standardspezialisten werfen. In der vergangenen Saison brillierte er in 31 Ligaspielen mit neun Treffern und zehn Assists. Die Tatsache, dass er nicht an der EM engagiert ist, macht einen Transfer tendenziell einfacher.

