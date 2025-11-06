Sandro Tonali schliesst Rückkehr in die Serie A nicht aus

Der italienische Mittelfeldspieler Sandro Tonali fühlt sich in Newcastle wohl, kann sich eine Rückkehr in die Serie A aber durchaus vorstellen.

Aus seiner italienischen Heimat gibt es grosses Interesse am 25-Jährigen, der einst für den AC Mailand und Brescia Calcio auflief. Nach dem 2:0-Sieg in der Champions League gegen Athletic Bilbao spricht Tonali nun über seine Zukunftsplanung angeht. "Das ist eine schwierige Frage, denn im Fussball muss man von Jahr zu Jahr denken. Ich möchte nicht sagen, dass ich zehn Jahre hier bleiben möchte und dann in zwei, drei, vier oder fünf Jahren gehe."

Vorderhand steht der Spielmacher in Newcastle bis 2029 unter Vertrag. Der Kontrakt enthält sogar noch über eine Option zur Verlängerung um eine weitere Saison. Die Geschehnisse rund um seinen Ex-Teamkollegen Alexander Isak, der im vergangenen Sommer nach einem langen Hin und Her nach Liverpool wechselte, machen den Italiener nachdenklich: "Der vergangene Sommer war hart für uns und für Alex, aber so ist das im Fussball. Wenn man eine Option für sein Leben hat, für eine andere Mannschaft, muss man im Fussball alles gut durchdenken. Ich möchte nicht sagen: 'Ich möchte zehn Jahre bleiben', aber im Moment bin ich hier glücklich und denke nicht über andere Mannschaften nach."

Peter Schneiter 6 November, 2025 11:17