Serie A führt Entscheidungsspiel um Meisterschaft ein

In der Serie A wird es künftig ein Entscheidungsspiel um den Meistertitel geben – wenn Teams punktgleich an der Tabellenspitze stehen.

Ab der neuen Saison kommt es in der Serie A zu einer brisanten Neuerung. Sollten am Ende der Spielzeit zwei Mannschaften mit derselben Punktanzahl an der Tabellenspitze rangieren, würde eine weitere Partie zwischen beiden Kontrahenten darüber entscheiden, wer Meister wird.

Die Tordifferenz oder auch der Head-to-Head-Vergleich zwischen den beiden Spitzenreitern würde demnach entfallen und in die Meisterschaftswertung nicht einfliessen. In der abgelaufenen Saison setzte sich die AC Mailand mit 86 Punkten vor Stadtrivale Inter (84) durch.

adk 29 Juni, 2022 16:40