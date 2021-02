Akute Gefahr: Gattuso muss bei Napoli um seinen Job fürchten

Bislang hat Napoli-Boss Aurelio de Laurentiis seinen Trainer Gennaro Gattuso stets gestützt. Damit könnte nun aber vorbei sein.

Nach Angaben des “Corriere dello Sport” befindet sich der Napoli-Trainer in unmittelbarer Gefahr, was das Verlieren seines Jobs angeht. Napoli befindet sich nach einer 2:4-Niederlage in der Meisteschaft nur auf dem 7. Tabellenplatz der Serie A. Ausserdem droht das Aus in der Europa League: Vor Wochenfrist gab es im Hinspiel des Sechzehntelfinals gegen den FC Granada auswärts eine 0:2-Niederlage. Angeblich kann Gattuso seinen Job nur retten, wenn dieser Rückstand am Donnerstag noch wettgemacht und das Duell gedreht wird.

De Laurentiis soll in den vergangenen Woche bereits den Trainermarkt sondiert haben. Die Namen Rafael Benítez, Massimiliano Allegri, Luciano Spaletti und Maurizio Sarri werden allesamt ins Spiel gebracht. Gattuso steht nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Ein vorzeitiger Rauswurf käme den Klub nicht allzu teuer zu stehen.

psc 24 Februar, 2021 12:07