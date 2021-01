Arkadiusz Milik reist zum Medizintest nach Marseille

Der Wechsel des polnischen Torjägers Arkadiusz Milik von Napoli zu Olympique Marseille steht vor dem Abschluss.

Der 26-Jährige reist laut dem italienischen Transferexperten Gianluca di Marzio mit einem Privatjet nach Frankreich und wird in Kürze den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Milik verlängert seinen Vertrag bei Napoli noch. Marseille wird den Angreifer zunächst ausleihen. Allerdings wird eine zwingende Kaufoption in Höhe von 8 Mio. Euro implementiert, die sofort greift, sobald OM einen Punkt holt. Zudem soll sich Napoli eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent sichern.

Milik spielte bei Napoli keine Rolle mehr, nachdem er im vergangenen Sommer eine Vertragsverlängerung verweigert hatte. Er bestritt in dieser Saison noch keine Spiele.

psc 21 Januar, 2021 10:02