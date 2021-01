Deal vor Abschluss: Die Zahlen zum Milik-Transfer

Der Wechsel des polnischen Angreifers Arkadiusz Milik von Napoli zu Olympique Marseille geht offenbar noch am Dienstag definitiv über die Bühne. Zahlen zum Deal sind durchgesickert.

Aus finanziellen Gründen wird Milik laut “Sky Italia” erst einmal nur an OM ausgeliehen. Deshalb verlängert der 26-Jährige seinen Vertrag bei Napoli, der zum Saisonende auslaufen würde, noch einmal. Marseille leiht ihn aus und verfügt über eine zwingende Kaufoption in Höhe von 8 Mio. Euro (plus 5 Mio. Euro Boni) oder 9 Mio. Euro (plus 4 Mio. Euro Bonus). Zudem sichert sich Napoli eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent.

Milik bestreitet vor seinem Transfer in Marseille noch am Dienstag den Medizincheck.

psc 19 Januar, 2021 09:52