Europameister Lorenzo Insigne klärt seine sportliche Zukunft

Der italienische Europameister Lorenzo Insigne steht bei seinem Stammklub Napoli nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Der 30-Jährige sieht seine Zukunft aber weiterhin beim Serie A-Verein.

Laut “Gazzetta dello Sport” gab es bereits erste Gespräche im Hinblick auf eine Vertragsverlängerung. Sowohl Insigne wie auch die Azzurri wollen die Zusammenarbeit fortsetzen. Klubpräsident Aurelio de Laurentiis soll sich mit Isignes Berater Vincenzo Pisacane zum Mittagessen getroffen haben. Am Ziel ist man noch nicht: Der Napoli-Kapitän fordert angeblich ein Jahressalär von 6,5 Mio. Euro. Napoli will bislang nur 4,5 Millionen bieten. Noch sind die Gespräche in einer früheren Phase, weitere Termine werden angesetzt.

psc 30 September, 2021 17:05