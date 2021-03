Gennaro Gattuso hat ein Angebot aus der Premier League

Napolis Trainer Gennaro Gattuso liegt offenbar ein Angebot von der Insel vor.

Wie “La Repubblica” berichtet, liegt dem 43-jährigen Italiener eine Offerte der Wolverhampton Wanderers vor. Dort steht der Portugiese Nuno Espírito Santo in dieser Saison in der Kritik. Ein Wechsel im Sommer ist nicht ausgeschlossen. Gattuso seinerseits verfügt bei Napoli über einen im Sommer auslaufenden Vertrag. Ob dieser noch einmal verlängert wird, ist offen. Die Beziehung zu Klubpräsident Aurelio de Laurentiis soll nicht mehr ganz unbelastet sein. Der aktuelle Tabellenplatz 5 ist auch nicht unbedingt das, was den Verantwortlichen und Fans vorschwebt.

Angeblich könnte Gattuso auch von Lazio eine Offerte erhalten.

