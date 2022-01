Koulibaly bestätigt Interesse von Paris Saint-Germain

Kalidou Koulibaly, seit 2014 Profi der SSC Neapel, wurde über die vergangenen Jahre immer wieder mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Nun bezieht der Innenverteidiger öffentlich Stellung.

In Europa wurde Kalidou Koulibaly schon so ziemlich mit jedem Top-Klub in Verbindung gebracht. Zu einem Weggang von der SSC Neapel kam es bis dato aber nicht. Insbesondere Paris Saint-Germain wurde als konkreter Interessent gehandelt. Das Interesse seitens der Franzosen bestätigte Koulibaly nun sogar.

“Es stimmt, dass ich mit einigen gesprochen habe. Es gab viele interessierte Vereine. Es gab PSG, aber es gab auch andere Vereine”, sagte der 30-Jährige gegenüber “CanalFootClub”. Der Routinier erklärte zugleich aber, dass die Italiener ihn bislang nicht ziehen lassen wollten: “Sie hatten Angebote, jedoch beschloss Neapel, mich zu behalten. Es beweist auch die Liebe, die sie für mich haben.” Vertraglich ist er indes noch bis 2023 an den Serie-A-Klub gebunden.

adk 10 Januar, 2022 15:59