Lazio-Sportchef Igli Tare macht Ansage zu Ciro Immobile

Lazios Sportchef Igli Tare hat eine ganz klare Meinung, was einen möglichen Transfer von Torjäger Ciro Immobile angeht.

Der 30-jährige Italiener hat in dieser Saison für die Römer in 26 Serie A-Spielen bereits 27 Treffer erzielt. Dies weckt natürlich auch Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz. So soll etwa Napoli ein Auge auf den 39-fachen Nationalspieler werfen. Tare hat zu einem möglichen Abgang von Ciro Immobile, dessen Vertrag bei Lazio bis 2023 datiert ist, allerdings eine ganz klare Ansicht: “Immobile wurde von Napoli nie kontaktiert, weil Immobile Lazio ist und Lazio Immobile. Es ist eine enge Beziehung und ich denke, er wird noch viele Jahre bleiben.”

Tatsächlich hat der Stürmer in Rom ein neues Zuhause gefunden, nachdem seine Karriere nach dem Abgang bei Torino eher ins Schlittern geriet: Sowohl bei Borussia Dortmund wie auch beim FC Sevilla erzielte er keine zufriedenstellende Torquote. Dies hat sich nach seinem Wechsel zu Lazio im Sommer 2016 gravierend geändert.

psc 2 Juni, 2020 16:17