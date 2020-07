Lille-Sportdirektor bestätigt Wechsel von Osimhen zu Napoli

Der Wechsel des nigerianischen Stürmers Victor Osimhen von Lille zu Napoli kommt höchstwahrscheinlich zustande.

Lilles Sportdirektor Marc Ingla bestätigt den anstehenden Transfer nun höchstpersönlich. “Osimhen zu Napoli? Es ist im finalen Stadium, der Spieler hat seine Entscheidung getroffen”, wird der Klubverantwortliche von “RMC Sport” zitiert.

Napoli buhlt seit geraumer Zeit um den 21-jährigen Torjäger. Der Serie A-Klub soll 60 Mio. Euro Ablöse plus Boni bieten. Osimhen ist als Ersatz für Arkadiusz Milik vorgesehen, der seinen nur noch ein Jahr gültigen Vertrag nicht verlängern will und den Klub noch in dieser Saison verlassen könnte – möglicherweise in Richtung Juventus.

psc 16 Juli, 2020 17:50