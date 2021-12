Benutzt Lorenzo Insigne Toronto nur für neuen Napoli-Vertrag?

Eine spektakuläre Meldung in italienischen und nordamerikanischen Medien machte in den vergangenen Tagen die Runde: Angeblich will Napoli-Captain Lorenzo Insigne seinen Verein verlassen und in die MLS nach Toronto wechseln. Ist dies alles nur ein Schwindel?

Transferexperte Alfredo Pedulla glaubt jedenfalls nicht an den Deal, der Insigne in Kanada ein Jahresgehalt von mehr als 11 Mio. Euro bescheren soll. Dieser könnte die Spekulationen lediglich dazu nutzen, Napoli zu einem besseren Angebot für eine Vertragsverlängerung zu bewegen. Diese Taktik wurde in der Vergangenheit schon diverse Male (erfolgreich) angwendet. Mitunter streuen die Berater und Agenten der Spieler die Gerüchte sogar selbst.

Auch Andrea D’Amico, der Berater des früheren Toronto-Profis Sebastian Giovinco, glaubt nicht, dass Insigne bei den Kanadiern tatsächlich einen solch lukrativen Vertrag unterzeichnen wird und bezeichnet die Summe als unrealistisch.

psc 29 Dezember, 2021 16:41