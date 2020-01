Milan lehnt Napoli-Offerte für Ricardo Rodriguez ab

Das Tauziehen um den Schweizer Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez wird zu einem Krimi: Milan soll ein Angebot von Napoli abgelehnt haben.

Der Klub von Trainer Gennaro Gattuso wollte den 27-jährigen Linksverteidiger für den Rest der Saison (mit Kaufoption) ausleihen. Wie Transfermarktexperte Gianluca di Marzio nun berichtet, haben die Rossoneri die Offerte aber abgelehnt. Die Zukunft von Ricardo Rodriguez ist somit weiterhin ungewiss.

Klar ist nur, dass er Milan angesichts fehlender Perspektiven und im Hinblick auf eine EM-Teilnahme im Sommer noch in dieser Transferperiode verlassen will. Angeblich mischt PSV Eindhoven weiter im Rennen mit. Ein Wechsel in die Türkei zu Fenerbahçe scheint aus finanziellen und rechtlichen Gründen hingegen gescheitert zu sein.

psc 29 Januar, 2020 16:18