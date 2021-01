Milik zum Medizincheck bei Olympique Marseille

Torjäger Arkadiusz Milik steht offenbar unmittelbar vor dem Wechsel in die französische Ligue 1 zu Olympique Marseille.

Beim SSC Neapel keine Rolle mehr inne, hofft Arkadiusz Milik wieder auf Besserung seiner Situation. Diese Änderung könnte der Pole bei Olympique Marseille herbeiführen. Denn nach Angaben von “Rai Sport” haben sich die Italiener und die Franzosen auf einen Transfer des 26-Jährigen verständigt.

Demnach zahlt Marseille neun Millionen Euro plus erfolgsabhängige vier Millionen Euro an Boni an den SSC Neapel. Der Serie-A-Vertreter sichert sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozen. Am Dienstag wird Milik beim Ligue-1-Klub zum Medizincheck erwartet.

adk 18 Januar, 2021 13:07