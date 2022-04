Napoli-Boss bestätigt Verpflichtung von georgischem Nationalspieler

Der georgische Flügelstürmer Khvicha Kvaratskhelia wechselt im Sommer definitiv zum SSC Neapel.

Klubboss Aurelio de Laurentiis hat die Verpflichtung des 21-jährigen Nationalspielers gegenüber “Radio Kiss Kiss” nun öffentlich bestätigt. Kvaratskhelia wird in Neapel einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Derzeit spielt er wieder in seiner Heimat bei Erstligist Dinamo Batumi, nachdem er den russischen Verein Rubin Kazan nach Kriegsausbruch in der Ukraine im März verlassen hatte. Im Sommer wechselt er nun erstmals in eine absolute Topliga und tritt das schwierige Erbe von Lorenzo Insigne an, den es in die MLS zieht.

psc 27 April, 2022 15:09