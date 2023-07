Neapel-Legende: Diese zwei Klubs kommen für Osimhen infrage

Victor Osimhen wird von etlichen Top-Klubs umworben. Napoli-Legende Salvatore Bagni glaubt, dass für den Stürmer nur zwei Vereine infrage kommen werden.

Unter anderem dem FC Bayern und Paris Saint-Germain wird Interesse an Victor Osimhen nachgesagt. Doch Salvatore Bagni meint gegenüber "Tutto Napoli": "Er wird nicht nach Frankreich zurückkehren, weil er dort schon gespielt hat. Das Gleiche gilt für Deutschland." Osimhen kickte in der Ligue 1 vor seinem Wechsel zur SSC Neapel für Lille, in der Bundesliga war er beim VfL Wolfsburg angestellt.

Bagni, der von 1984 bis 1988 für Neapel spielte, glaubt: "Von allen Mannschaften, die mit ihm in Verbindung gebracht werden, würde er für mich nur zu Manchester United und Real Madrid gehen. An den anderen Mannschaften ist er nicht interessiert." Osimhen steht indes noch bis 2025 bei Neapel unter Vertrag.

adk 1 Juli, 2023 21:21