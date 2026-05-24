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Emotionale Szenen nach Abpfiff

Offiziell: Conte verlässt Neapel

Autor: | Publiziert: 24 Mai, 2026 21:05
Offiziell: Conte verlässt Neapel

Jetzt ist es bestätigt: Antonio Conte wird den SSC Neapel nach der Saison verlassen. Der italienische Toptrainer sowie Klubpräsident Aurelio De Laurentiis bestätigten die Entscheidung am Sonntagabend nach dem 1:0-Sieg gegen Udinese Calcio offiziell.

Damit endet nach nur zwei Jahren bereits wieder eine intensive Conte-Ära in Neapel. Der 56-Jährige hatte den Klub 2024 übernommen und direkt Geschichte geschrieben: 2025 führte er Napoli zur fünften Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Für Conte war es gleichzeitig bereits der nächste grosse Titel in Italien, nachdem er zuvor schon mit Juventus Turin und Inter Mailand Meisterschaften gewonnen hatte.

Der Abschied wurde am Sonntag entsprechend emotional. Die Napoli-Fans verabschiedeten Conte nach dem Spiel mit grossem Applaus, auch die Ultras würdigten den Trainer mit einem Banner. Darauf stand sinngemäß, dass Conte das Trikot zuhause wie auswärts immer geehrt habe – selbst in schwierigen Momenten ohne volle Unterstützung. Trainer und Mannschaft hätten sich diese Würdigung verdient.Wie es für Conte weitergeht, bleibt offen. In Italien zählt er allerdings bereits zu den Top-Kandidaten für den Posten bei der Italienische Fussballnationalmannschaft.

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