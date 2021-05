Offiziell: Napoli präsentiert Gattuso-Nachfolger

Der SSC Neapel stellt sich auf der Trainerposition neu auf und bestätigt Luciano Spalletti für den scheidenden Gennaro Gattuso.

Luciano Spalletti tritt beim SSC Neapel die Nachfolge von Gennaro Gattuso an. “Ich freue mich, mitteilen zu können, dass Luciano Spalletti ab dem kommenden 1. Juli neuer Trainer von Napoli sein wird. Willkommen Luciano, gemeinsam werden wir einen tollen Job machen”, erklärt Vereinspräsident Aurelio de Laurentiis.

Für Spalletti ist es der erste Job nach zwei Jahren ohne Verein. Zuvor trainierte der 62-Jährige Inter Mailand. Mit Napoli wird er in der kommenden Saison in der Europa League an den Start gehen. Wie lange sich Spalletti an seinen neuen Klub bindet, wird nicht bekannt.

https://twitter.com/sscnapoli/status/1398558153214660610?s=20

aoe 29 Mai, 2021 11:59