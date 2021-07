PSG bleibt in Kontakt mit Kalidou Koulibaly

Trotz der Verpflichtung von Sergio Ramos bleibt Napoli-Verteidiger Kalidou Koulibaly für PSG ein Transferziel.

Der 30-jährige Senegalese wird schon eine ganze Weile mit dem französischen Topklub in Verbindung gebracht. Wie “Foot Mercato” berichtet, interessiert sich PSG nach wie vor für die Dienste von Koulibaly. Vertraglich ist der Innenverteidiger noch bis 2023 an Napoli gebunden. Ein Transfer scheiterte in der Vergangenheit vor allem an den hohen Forderungen des Serie A-Vereins. Nun ist es aber nicht mehr ausgeschlossen, dass Napoli einem Verkauf zu einem “realistischen” Preis zustimmt, da der Klub coronabedingt auf Einnahmen angewiesen ist.

PSG verfügt mit Ramos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo und Kapitän Marquinhos zwar schon über eine ganze Reihe von starken zentralen Abwehrspielern. Da Trainer Mauricio Pochetttino aber vermehrt auf eine Dreierabwehr zählen könnte, ist es nicht ausgeschlossen, dass noch ein weiterer Defensivspezialist kommt.

psc 21 Juli, 2021 16:18