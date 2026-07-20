Wilfried Singo wurde Neapel angeboten

Laut den Berichten ist ein Leihgeschäft eine mögliche Lösung, weil Napoli so den Kader verstärken könnte, ohne sofort hohe Kosten zu verursachen. Der Ivorer bringt dabei genau die Qualitäten mit, die in Neapel gefragt sind: Physis, Tempo über die komplette rechte Seite und taktische Flexibilität.

Zudem soll Napoli in den kommenden Tagen mit Galatasaray sprechen. Der Klub aus Istanbul ist demnach offen für Angebote, was einen Deal grundsätzlich erleichtern könnte. Wie türkische Medien vermelden, möchte der türkische Spitzenklub Singo unbedingt von der Gehaltsliste bekommen.

Hintergrund ist die Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger für Massimiliano Allegri, nachdem der Versuch, Anan Khalaili zu verpflichten, gescheitert ist. Giovanni Manna hat deshalb die Kontakte intensiviert und Singo nun stärker ins Visier genommen.