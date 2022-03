2:0-Sieg in Lugano! FCB zieht in der Tabelle mit YB gleich

Jubel beim FC Basel! Die Bebbi gewannen am Sonntag in der Super League mit 2:0 beim FC Lugano.

Mit dem Erfolg über den FC Lugano zieht der FC Basel in der Tabelle der Super League nach der 25. Runde mit YB gleich. Der FCB ging auswärts in Lugano bereits in der 9. Minute dank eines Treffers von Fyodor Chalov in Führung. Unmittelbar vor Ende der Partie gelang Darian Males in der 93. Minute noch das Tor zum 2:0-Endstand.

Damit haben die Bebbi nun 44 Punkte auf dem Konto und rangieren auf Tabellenplatz drei.

adk 6 März, 2022 16:10