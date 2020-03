24 Lizenzgesuche für Super League & Challenge League

Bei der Swiss Football League sind bis zur Frist am 2. März insgesamt 24 Gesuchen für die Teilnahme an der Super League & Challenge League eingetroffen.

Alle 20 Klubs, die bereits in diesen Ligen spielen, haben entsprechende Gesuche gestellt. Ausserdem kommen vier Klubs aus der Promotion League hinzu: Etoile Carouge FC, der FC Rapperswil-Jona, der FC Stade Nyonnais und der Yverdon Sport FC.

Die Swiss Football League wird die Gesuche prüfen. Lizenzen in erster Instanz werden am Montag, 27. April vergeben. Sollten Klubs die Auflagen nicht erfüllen, können sie nachbessern und Rekurs einlegen. Das Rekursgericht entscheidet dann am Freitag, 19. Mai 2020 definitiv.

psc 6 März, 2020 14:26