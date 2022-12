Best Player der Schweiz: Das sind die 5 Nominierten

Die Swiss Football League hat fünf Nominierte für den Titel als «Best Player» der Hinrunde bestimmt. Die Fans können den Sieger wählen.

Die Auswahl besteht aus drei Spielern der Super League und zwei Profis aus der Challenge League. YB-Neuzugang Cedric Itten gehört dazu. Der 25-Jährige konnte sich mit sechs Toren und fünf Assists in 15 Ligaspielen bei seinem neuen Klub sofort etablieren.

Ebenfalls nominiert ist Servettes Mittelfeldmotor David Douline, der das Spiel der Genfer im Zentrum antreibt. Der 29-jährige Franzose hat insgesamt 146 Zweikampfduelle am Boden gewonnen, was in der Super League-Hinrund den Bestwert darstellt.

Hoffnungen auf die Auszeichnung darf sich auch St. Gallens Keeper Lawrence Ati Zigi machen, der jüngst für Ghana die WM in Katar bestritt. In der Super League bestritt er 14 Partien und zeigte dabei 58 Paraden. In dieser Statistik liegt er nach Marius Müller vom FC Luzern auf Rang 2.

Aus der Challenge League hat es Aaraus Offensivspieler Valon Fazliu in den Reigen der Nominierten geschafft. Mit acht Assists führt er die Liste der besten Vorlagengeber in der zweithöchsten Liga an. Zudem erzielte er sechs Treffer selbst.

Als fünfter Spieler nominiert ist Koro Koné von Yverdon-Sport. Der 33-jährige Routinier ist mit 12 Treffern der beste Torschütze der Challenge League-Hinrunde und mit seinen Leistungen massgeblich daran beteiligt, dass die Romands zur Saisonmitte den 3. Tabellenplatz belegen.

Fans können ab sofort auf der Instagram-Seite der Swiss Football League und via Facebook abstimmen.

psc 20 Dezember, 2022 18:59