blue & SRF übertragen weiterhin die Super League

Die TV-Rechtesituation für die Spiele der Super League und Challenge League ist für die kommenden vier Jahre geklärt: Die SFL setzt die Zusammenarbeit mit blue weiter. Ausserdem überträgt SRF auch weiterhin ein Topspiel pro Spieltag.

Damit ändert sich für die TV-Zuschauer bis 2025 nicht viel an der aktuellen Situation: blue überträgt via Pay-TV weiterhin jedes Spiel der Super League. SRF kann sich pro Spieltag eine Partie herausgreifen, die es im Free-TV überträgt. Für die Challenge League-Spiele, wo weiterhin eines pro Spieltag im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt wird, laufen noch Verhandlungen mit möglichen Sublizenznehmern.

Offen ist noch, ob sich an den Anspielzeiten in den Topligen ab der kommenden Saison etwas ändert. Dies wird erst nach Abschluss der Verträge kommuniziert werden.

“Es war eine grosse Herausforderung, in dieser ungewissen und für alle enorm belastenden Zeit die medialen Rechte auf den Markt zu bringen”, sagt SFL-CEO Claudius Schäfer. “Umso mehr freut es uns, die gute Zusammenarbeit mit den bewährten Partnern, die uns in der zuletzt schwierigen Phase solidarisch unterstützt haben, weiterzuführen. Der Entscheid bringt Stabilität und Planungssicherheit in den Schweizer Klubfussball, was in der momentanen Situation ein wichtiges Zeichen für alle Beteiligten ist.”

⚽📺 SFL verlängert die Zusammenarbeit mit blue Entertainment AG um vier Jahre

ℹ️➡️ Alle Informationen jetzt auf https://t.co/ZYp5dMWUK8

–

⚽📺 La SFL prolonge sa collaboration avec blue pour 4 ans

ℹ️➡️ Toutes les informations sur https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/h6lMdCbC63 — Swiss Football League (@News_SFL) December 18, 2020

psc 18 Dezember, 2020 10:15