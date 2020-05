Bundesrätin Viola Amherd macht Schweizer Profiklubs Mut

In der Schweiz könnte ab 8. Juni auf Profiebene wieder Fussball gespielt werden. Allerdings vor leeren Rängen. Geisterspiele sind für die Profiklubs wenig attraktiv. Bundesrätin Viola Amherd stellt nun finanzielle Hilfen in Aussicht.

In einem Interview mit der “Sonntagszeitung” sagt die Chefin des VBS, dass Zuwendungen an die Profiklubs nicht ausgeschlossen seien: “Man kann darüber nachdenken, den Klubs eine gewisse finanzielle Hilfe für die entgangenen Einnahmen bei Geisterspielen zu geben.” Dabei geht es wohl auch um Beträge, die nicht in Form von Darlehen gesprochen werden, was ohnehin bereits möglich ist.

Mit den grossen Sportverbänden sei man schon seit einiger Zeit in Verhandlungen, um gesamthafte Lösungen zu finden. “Die Klubs können davon ausgehen, dass wir zusätzliche Hilfen prüfen”, führt Amherd aus. Allerdings fordert die Bundesrätin die Klubs dazu auf, kreative Lösungen zu finden, um Einnahmen in Zeiten von Geisterspielen zu generieren: “Die Klubs könnten sich ja überlegen, ob es mit der heutigen Technologie nicht auch interaktive Übertragungen gibt. Die Vereine müssen da auch ein wenig kreativ sein.”

Ligaboss spricht Klartext

SFL-CEO Claudius Schäfer betont im “SonntagsBlick” noch einmal, dass der Fussball “dringend auf finanzielle Hilfen” angewiesen sei. Die Liga ist daran einen durch den Bund verbürgten Finanzierungsstabilisierungsfonds zu errichten, “um den Zusammenbruch des gesamten Systems im Schweizer Fussball zu verhindern.”

Basels Präsident Bernhard Burgener hat in dieser Woche vorgerechnet, dass jedes Geisterspiel den Verein rund 300’000 Franken kostet. Wegen der fehlenden Zuschauereinnahmen seien diese ein Minusgeschäft und könnten nicht durch TV-Gelder oder anderweitige Einnahmen aufgefangen werden.

Dem stimmt Schäfer zu: “Je länger die Phase der Geisterspiele andauern wird, desto prekärer wird die Situation und bedroht die Klubs in ihrer Existenz.”

Am 27. Mai wird vom Gesamtbundesrat die definitive Entscheidung getroffen, ob ab dem 8. Juni gespielt werden darf. Die Liga hat sich aber noch nicht entschieden, ob es dann bei grünem Licht auch tatsächlich wieder losgeht.

psc 3 Mai, 2020 15:10