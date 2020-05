Corona: Spiele vor Publikum bereits im Juli?

Daniel Koch, Covid-19-Delegierter des Bundes, skizziert ein Szenario, wie Spiele vor Zuschauern in der Schweiz schon bald wieder möglich sind. Vielleicht sogar schon im Juli.

“Der zeitliche Horizont ist schwierig abzuschätzen, es hängt immer von den Fallzahlen ab. Doch sollten diese weiter so sinken wie in den letzten Wochen, dann dürften Sportveranstaltungen mit Zuschauern schon bald, vielleicht bereits im Juli wieder möglich sein”, sagt Daniel Koch am Sonntag im “Sportpanorama” bei “SRF”.

Koch führt aus, dass Spiele in der Schweiz zunächst nur mit Sitzplatz-Zuschauern stattfinden könnten. Diese sollen auf nummerierten Plätzen sitzen. Somit wäre das Contract Tracing bis zu einem gewissen Grad möglich. Für die Eingangskontrollen und Verpflegungsständen müssten die nötigen Schutzkonzepte erstellt werden.

Spiele mit Stehplatzzuschauern könnte es indes noch eine ganze Weile nicht geben. Der 65-Jährige betont, dass letztlich der Bundesrat die Entscheidungen trifft. Dieser wird sich vor allem an der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den entsprechenden Fallzahlen orientieren. Diese sind derzeit sehr tief. Am Mittwoch wird er weitere Lockerungsmassnahmen beschliessen, die auch den Sport betreffen werden.

psc 24 Mai, 2020 18:46