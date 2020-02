Coronavirus: Alle Spiele vom Wochenende verschoben

Drastische Massnahme wegen der Ausrbeitung des Coronavirus: Der Bundesrat verbietet in der Schweiz bis Mitte März sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 1’000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Swiss Football League reagiert und verschiebt sämtliche Super League- und Challenge League-Spiele vom Wochenende.

Dies kommuniziert die Liga am Freitagmittag. Wann die verschobenen Spiele stattfinden, ist noch offen. Über den weiteren Verlauf der Meisterschaft wird die SFL in Absprache mit den Behörden und den Klubs in der kommenden Woche informieren. Aufgrund des hohen Termindrucks und um die Meisterschaft in einem regulären Rahmen weiterführen zu können, werden Spiele ohne Zuschauer ins Auge gefasst werden müssen. Gleichzeitig müssen bei der Diskussion der möglichen Szenarien aber auch die wirtschaftlichen Interessen der Klubs berücksichtigt werden.

Quelle: sfl.ch

⚠ BREAKING NEWS ⚠ ⚽🚫 SFL verschiebt wegen Coronavirus alle Spiele vom Wochenende 😷ℹ: https://t.co/vfJrdQ4jYw

–

⚽🚫 La SFL renvoie tous les matches du week-end à cause du Coronavirus 😷ℹ: https://t.co/1UL5DoUGue#SFL #coronavirus pic.twitter.com/okm24TeYfQ — SwissFootballLeague (@News_SFL) February 28, 2020

psc 28 Februar, 2020 10:43