Dank Guerrero und Marchesano: FCZ schlägt FC Lugano mit 2:0

Der FC Zürich fährt zum Auftakt in der Super League einen souveränen 2:0-Sieg gegen den FC Lugano ein.

So hatte sich der FC Zürich den Start in die neue Super-League-Saison vorgestellt. Die Truppe von Trainer Andre Breitenreiter ging in der 20. Spielminute durch einen Treffer von Adria Guerrero in Führung. Unmittelbar vor Ende des ersten Durchgangs legte Antonio Marchesano per Penalty nach. Im Anschluss fielen keine Tore mehr auf beiden Seiten, blieb es damit beim 2:0.

adk 25 Juli, 2021 16:06