Die WM bringt den Super League-Spielplan gehörig durcheinander

Die Fussball-WM, die im kommenden Jahr in den MOnaten November und Dezember ausgetragen wird, bringt den Spielplan der Super League gehörig durcheinander.

Die Swiss Football League hat den Rahmenkalender am Freitag präsentiert. Die Winterpause wird noch einmal deutlich verlängert. Zwischen dem 13. November 2022 und dem 21. Januar 2023 finden keinerlei Super League-Spiele statt. In der Challenge League wird im November noch eine Runde gespielt. Dafür dauert die Pause im Januar eine Woche länger. Saisonende ist wie üblich in beiden Ligen Ende Mai 2023.

psc 19 November, 2021 16:53