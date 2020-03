Elvedi und Akanji über Spielabsagen in der Super League

Die Schweizer Bundesligasöldner Nico Elvedi und Manuel Akanji haben sich bezüglich der Spielabsagen in der Super League geäussert.

Aufgrund des Corona-Virus finden bis mindestens 23. März in den beiden höchsten Schweizer Spielklassen keine Spiele statt. In der deutschen Bundesliga gibt es diesbezüglich noch keine Einschränkungen.

“Ich bin froh, dass wir das Top-Spiel gegen Dortmund mit Fans austragen konnten. Aber es ist schon eine heikle Situation und schwierig, auch für den Schweizer Fussball. Die Frage ist halt, wie lange das ganze anhält. Ich hoffe schon, dass man in der Schweiz möglichst bald wieder spielen kann”, teilte Nico Elvedi am Samstagabend nach der 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund dem “Blick” mit.

Auch auf der anderen Seite hatte sich sein Nati-Kollege Manuel Akanji zu der Situation in der Schweiz zu äussern. “Ich denke, es wird Gründe haben, dass man in der Schweiz so agiert. Als Fussballer ist es natürlich schöner, vor Publikum zu spielen, Geisterspiele sind nicht dasselbe”, so der Verteidiger vom BVB.

Wann es in der Schweiz wieder weitergehen kann, ist noch völlig offen!

adk 8 März, 2020 11:11