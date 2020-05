Entscheidung über Super League-Fortsetzung am 29. Mai

Die Entscheidung über die Fortsetzung des Ligabetriebs in der Super League und Challenge League fällt am 29. Mai.

Dann treffen sich die Klubs, um über den allfälligen Restart zu befinden. Bereits ab dem 11. Mai ist es den Profiklubs erlaubt, unter Einhaltung der im eingereichten Schutzkonzept beschriebenen Sicherheitsmassnahmen das Mannschaftstraining aufzunehmen. Der Bundesrat stellte letzte Woche in Aussicht, ab dem 8. Juni Ernstkämpfe in den Profiligen wieder zuzulassen. Am 27. Mai wird er an einer Sitzung definitiv entscheiden, ob es dabei bleibt. Sollte es zum Restart kommen wären die ersten Partien am Wochenende vom 19. – 21. Juni vorgesehen.

Eine schlechte Nachricht gibt es für die Klubs der Swiss Football League von Seiten des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO): Demnach können die Vereine ab dem Moment des Trainingsstarts keine Kurzarbeit mehr geltend machen.

Gespräche mit dem Bund über Finanzhilfen laufen indes weiter. Solche Hilfen sind nach Ansicht der Liga notwendig, um eine existenzbedrohliche Situation im Schweizer Profifussball abzuwenden und den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können.

⚠️ℹ️ Entscheid über Weiterführung der Meisterschaften am 29. Mai 2020.

Mehr Infos ➡️ https://t.co/ZYp5dMWUK8

⚠️ℹ️ Décision sur la poursuite des championnats le 29 mai 2020.

Plus d'informations ➡️ https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/4sazYknMAf — SwissFootballLeague (Stay at 🏡) (@News_SFL) May 7, 2020

psc 7 Mai, 2020 15:14