FC Basel siegt souverän gegen Servette – Luzern holt knappen Sieg gegen GC

Der FC Basel setzte sich am Sonntag mit 2:0 gegen Servette FC durch. Im Parallelspiel schlug der FC Luzern die Grasshoppers mit 1:0.

FC Basel 2:0 Servette FC

Ein erfolgreicher Arbeitstag für den FC Basel. Die Bebbi gingen im Heimspiel gegen Servette FC in der 69. Minute dank Liam Chipperfield in Führung. In der 88. Minute erhöhte Adam Szalai. Die Gäste aus Genf hatten derweil in Person von Moussa Diallo und Gael Glichy in der 29. und 85. gleich zwei Platzverweise zu verkraften.

FC Luzern 1:0 Grasshoppers

Der FC Luzern erkämpfte sich im Abstiegskampf in der 26. Runde ganz wichtige drei Zähler. Gegen die Grasshoppers war es letztlich ein bereits in der 2. Minute durch Leo Bonatini erzieltes Eigentor, das Luzern den Sieg bescherte.

adk 13 März, 2022 18:24