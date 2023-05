8 Spielsperren – Taulant Xhaka wird happig bestraft

Taulant Xhaka kassiert für seine rote Karte gegen den FC Zürich insgesamt sieben Spielsperren. Eine achte kommt wegen der achten gelben Karte hinzu.

Der 32-jährige Mittelfeldspieler wird somit in dieser Saison in der Super League nicht mehr zum Einsatz kommen und auch der Beginn der nächsten Spielzeit verpassen. Xhaka wird für zwei Tätlichkeiten (eine gegen Adrian Guerrero und eine gegen Nikola Katic) bestraft. In einem Statement hat er sich für seine Aussetzer entschuldigt.

Seine Teamkollegen Kasim Adams (3 Spielsperren) und Wouter Burger (2 Spielsperren), die in der Schlussphase des 2:0-Siegs des FC Zürich beim FC Basel ebenfalls Tätlichkeiten begingen, werden ebenfalls bestraft. Wie auch FCZ-Verteidiger Mirlind Kryeziu (2 Spielsperren), der auch vorzeitig in die Kabine geschickt wurde.

Beim Ligaspiel in St. Gallen am kommenden Sonntag fehlt dem FCB auch Trainer Heiko Vogel, der seine vierte gelbe Karte sah.

psc 8 Mai, 2023 13:59