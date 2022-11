Alex Frei will in der WM-Pause 2 bis 3 neue Systeme einstudieren

Alex Frei will die WM-Pause beim FC Basel dazu nutzen, zwei bis drei neue Spielsysteme einzustudieren.

Dies bestätigt der Basler Coach gegenüber der «Basler Zeitung». Möglich ist, dass in mindestens einem der neuen Systeme zwei Stürmer auflaufen. Bislang spielt der FCB jeweils nur mit einer Sturmspitze. Dazu wird über die Flügel angegriffen. Häufig fehlt allerdings die Durchschlagskraft. Mit dem Toreschiessen tun sich die Basler in dieser Saison immer wieder sehr schwer. Dieses Manko will Frei in der langen WM-Pause unbedingt ausmerzen.

Zum bereits letzten Spiel des Jahres reisen die Bebbi am Samstag zu den Grasshoppers. Danach steht erst im Januar wieder ein Ernstkampf an. Einige Testspiele wurden während der WM-Pause indes bereits verabredet.

psc 9 November, 2022 15:33