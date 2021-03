Aussprache beim FCB: Valentin Stocker wieder im Training

Nach der zwischenzeitlichen Suspendierung kehrt Valentin Stocker beim FC Basel wieder in den Kader zurück.

Die Bebbi teilen mit, dass der 31-Jährige am Donnerstag wieder das reguläre Mannschaftstraining aufnimmt. Am 1. März suspendierte die Sportkommission Stocker nach kritischen Äusserungen in der Öffentlichkeit und offenbar auch Dissonanzen mit Trainer Ciriaco Sforza. Er habe eine zu starke Meinung vertreten.

Die Wogen sind nach gemeinsamen Gesprächen, über deren Inhalt nicht informiert wird, nun erst einmal geglättet. Ab sofort gehört Stocker wieder zum Team. Ob ihn Sforza auch in den Ernstkämpfen wieder aufstellt, ist indes noch offen.

psc 11 März, 2021 10:40