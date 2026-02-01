Basel beobachtet Pierre-Gabriel – auch Rapid mit Interesse

Der FC Basel beschäftigt sich mit einer möglichen Verpflichtung von Ronaël Pierre-Gabriel. Der 27-jährige Aussenverteidiger steht derzeit bei Dinamo Zagreb unter Vertrag, wo er noch bis zum Sommer 2026 gebunden ist.

Neben den Baslern hat auch Rapid Wien den Franzosen im Blick, ein konkreter Vorstoss der Österreicher dürfte jedoch an einen Abgang von Bendeguz Bolla geknüpft sein. Rapid muss zuerst Platz auf der Pay-Roll schaffen, um einen Transfer realisieren zu können.

Pierre-Gabriel wechselte im Februar 2024 nach Zagreb, kam in der laufenden Saison bislang jedoch nur zu einem Ligaeinsatz. Der frühere französische U21-Nationalspieler, der auch für Martinique spielberechtigt ist, wird von Transfermarkt auf 2,5 Millionen Euro geschätzt.