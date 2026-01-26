SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Muss er gehen?

FCB-Bosse diskutieren über Magnin-Zukunft – 2 potentielle Nachfolger

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Januar, 2026 10:31
FCB-Bosse diskutieren über Magnin-Zukunft – 2 potentielle Nachfolger

Die Erlösung nach dem Schlusspfiff beim 4:3-Sieg des FC Basel im Klassiker beim FC Zürich war an der FCB-Seitenlinie riesig: Trainer Ludovic Magnin lag seinen Assistenten in den Armen. Trotz des Siegs muss der 46-Jährige um seine Zukunft bangen.

Nach der Partie haben Klubboss David Degen, Sportchef Daniel Stucki und Scout Ruedi Zbinden noch auf der Tribüne des Letzigrund angeregt diskutiert. Sie haben beim FCZ einen überzeugenden Sieg gefordert. Letztlich gab es einen zwar dramatischen, aber eben nicht überzeugenden 4:3-Zittersieg. Magnin muss angesichts des Trends der vergangenen Woche weiterhin um seinen Job fürchten.

Vorerst bleibt die Frage offen, ob die Sportkommission dem amtierenden FCB-Coach zutraut, die Trendumkehr mit seinem Team zu schaffen. Nun stehen sehr entscheidende Spiele an: In der Europa League, im Cup und in der Meisterschaft. Im Laufe des Montags wird eine Entscheidung fallen. Zumindest FCB-Captain Xherdan Shaqiri spricht sich gegenüber der «Basler Zeitung» für den amtierenden Coach aus: «Bestätigen kann ich, dass Ludovic Magnin jeden Tag alles gibt und wir Freude im Training haben. Er macht seinen Job sehr gut.»

Ein Name, der seit dem Wochenende als potentieller Nachfolger diskutiert wird, ist jener von Stephan Lichtsteiner. Dieser war in der Vergangenheit als Trainer bereits im Basler Nachwuchs beschäftigt. Zurzeit trainiert er den FC Wettswil-Bonstetten in der 1. Liga Classic.

«Blick» nennt auch den Namen Davide Ancelotti als potentiellen Magnin-Nachfolger. Der Italiener ist am Rheinknie nicht zum ersten Mal im Gespräch.

Mehr Dazu
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Leihe im Gespräch

Der FC Basel könnte van Breemen an Super League-Konkurrenten abgeben
Mehr entdecken
Vertrag unterzeichnet

Der FC Basel stattet Stephan Lichtsteiner direkt mit langfristigem Vertrag aus

26.01.2026 - 20:52
Dion Kacuri

Beim FC Basel gibt es in der schwierigen Phase auch einen grossen Gewinner

26.01.2026 - 16:43
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte

26.01.2026 - 13:07
Wechsel nach Dänemark

Der FCB verkündet den Abgang von Sturmtalent Junior Zé

26.01.2026 - 12:44
Trennung

Der FC Basel zieht die Reissleine und wirft Ludovic Magnin raus

26.01.2026 - 12:32
Muss er gehen?

FCB-Bosse diskutieren über Magnin-Zukunft – 2 potentielle Nachfolger

26.01.2026 - 10:31
Drängen auf Wechsel

Konkretes Frankreich-Interesse: Bekommt der FC Basel 10 Millionen für Jonas Adjetey?

24.01.2026 - 15:47
Neuer Klub

FCB-Stürmer Junior Zé wird nach Dänemark ausgeliehen

23.01.2026 - 12:49
Job in Gefahr

FCB-Coach Ludovic Magnin droht nach Stucki-Worten das rasche Aus

23.01.2026 - 10:06
1:3-Pleite

FCB verliert in Salzburg wegen desaströser 1. Halbzeit

22.01.2026 - 22:54