FCB-Bosse diskutieren über Magnin-Zukunft – 2 potentielle Nachfolger

Die Erlösung nach dem Schlusspfiff beim 4:3-Sieg des FC Basel im Klassiker beim FC Zürich war an der FCB-Seitenlinie riesig: Trainer Ludovic Magnin lag seinen Assistenten in den Armen. Trotz des Siegs muss der 46-Jährige um seine Zukunft bangen.

Nach der Partie haben Klubboss David Degen, Sportchef Daniel Stucki und Scout Ruedi Zbinden noch auf der Tribüne des Letzigrund angeregt diskutiert. Sie haben beim FCZ einen überzeugenden Sieg gefordert. Letztlich gab es einen zwar dramatischen, aber eben nicht überzeugenden 4:3-Zittersieg. Magnin muss angesichts des Trends der vergangenen Woche weiterhin um seinen Job fürchten.

Vorerst bleibt die Frage offen, ob die Sportkommission dem amtierenden FCB-Coach zutraut, die Trendumkehr mit seinem Team zu schaffen. Nun stehen sehr entscheidende Spiele an: In der Europa League, im Cup und in der Meisterschaft. Im Laufe des Montags wird eine Entscheidung fallen. Zumindest FCB-Captain Xherdan Shaqiri spricht sich gegenüber der «Basler Zeitung» für den amtierenden Coach aus: «Bestätigen kann ich, dass Ludovic Magnin jeden Tag alles gibt und wir Freude im Training haben. Er macht seinen Job sehr gut.»

Ein Name, der seit dem Wochenende als potentieller Nachfolger diskutiert wird, ist jener von Stephan Lichtsteiner. Dieser war in der Vergangenheit als Trainer bereits im Basler Nachwuchs beschäftigt. Zurzeit trainiert er den FC Wettswil-Bonstetten in der 1. Liga Classic.

«Blick» nennt auch den Namen Davide Ancelotti als potentiellen Magnin-Nachfolger. Der Italiener ist am Rheinknie nicht zum ersten Mal im Gespräch.